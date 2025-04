Zelfs met 4-0-bonus rekent Barcelona zich niet rijk en behoudt het aanpak: "Wanneer dan ook, we willen aanvallen"

De trainer van Barcelona was wel tevreden over zijn team. "De manier waarop we spelen is het meest belangrijke. Zo spelen en dan proberen scoren, daar draait het om."

"Onze job is nog niet gedaan. Je weet nooit wat er gebeurt, voetbal is gek. We moeten ook in Dortmund spelen zoals vandaag, gefocust en met vertrouwen. Ik zou tevreden zijn als we minder fouten maken."

Vandaag hebben we heel goed gespeeld, maar we mogen nog niet aan de halve finales denken.

Robert Lewandowski was met twee goals opnieuw cruciaal. "In mijn hoofd wil ik altijd het team helpen met mijn kwaliteiten en mijn goals. Een spits moet altijd denken aan doelpunten maken en als het team goed speelt, wordt het makkelijker voor mij."

En ook de Pool wil zijn ex-club Borussia Dortmund niet onderschatten. "We staan er goed voor, maar dat maakt niet uit. Wanneer dan ook of tegen wie dan ook, we zullen altijd aanvallen."

"We willen scoren en winnen. Vandaag hebben we heel goed gespeeld, maar we mogen nog niet aan de halve finales denken. Er is nog altijd een terugmatch."

Hansi Flick benadrukt tot slot de totaalprestatie. Hij zag meer dan smaakmakers Lewandowski, Lamine Yamal en Raphinha.

"Ze zijn belangrijk, maar als je onze verdediging ziet, die is ook goed. De spelers die van de bank komen, tonen meteen hetzelfde niveau. Dat is ook van groot belang, want we hebben veel matchen. Binnen drie dagen spelen we al tegen Leganes.