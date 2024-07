Voert Mark Cavendish volgend jaar dan toch nog een allerlaatste kunstje op? "Je weet maar nooit"

Krijgen we Mark Cavendish volgend seizoen dan toch nog te zien in het peloton? Op het na-Tourcriterium in Herentals deed de 39-jarige Brit alvast mysterieus over zijn toekomst. "Of dit mijn afscheid van de koers in Vlaanderen is? Ik weet het nog niet", vertelde Cavendish.

Met de 35e ritzege in de Tour leek het laatste puzzelstukje in de carrière van Mark Cavendish gelegd.

De Brit kondigde aan dat het zijn laatste Tour was en her en der ging men er al vanuit dat Cavendish zijn fiets na dit seizoen helemaal aan de haak zou hangen.

Maar de Brit zelf lijkt wel nog zin te hebben in een verlengd verblijf in het peloton. Dat maakte hij duidelijk voor de VRT-microfoon op het na-Tourcriterium in Herentals.

"Ik vind het heel belangrijk om hier nog eens te zijn", opende de ex-wereldkampioen. "Ik koers altijd graag in België, maar had dat dit jaar nog niet echt kunnen doen."

"Of dit mijn officiële afscheid hier is? Ik weet het nog niet. Het was wel mijn laatste Tour. Maar het is heel leuk om hier te zijn met mijn familie en ik geniet van de sfeer die er altijd is in Vlaanderen."

"Je weet het dus maar nooit. Ik denk niet dat dit al een officieel afscheid is. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Nu concentreer ik me op de koers en binnen een week ga ik op vakantie met mijn gezin en kan ik over alles nadenken", besloot hij.

Het zou dus zomaar kunnen dat Mark Cavendish volgend voorjaar nog een allerlaatste kunstje opvoert op Vlaamse wegen.