Colombia doet Frankrijk nog flink zweten, maar krijgt driedubbele achterstand niet meer helemaal weggepoetst

Het gastland haalt opgelucht adem. De vrouwen van Frankrijk stonden aan de rust al 3-0 voor tegen Colombia, maar de Zuid-Amerikanen hadden in helft twee nog heel wat in petto. In 10 minuten tijd ging het van 3-0 naar 3-2, na een rode kaart voor Colombia kwam de comeback er uiteindelijk niet meer. Bekijk hieronder de doelpunten.