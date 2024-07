Rafael Nadal moet training annuleren door "kleine terugslag" en is onzeker voor olympisch tennistoernooi

Het zal toch niet? Rafael Nadal heeft vandaag een training tegen Alexander Zverev moeten annuleren vanwege "een kleine terugval" en is plots onzeker voor het olympische tennistoernooi. "Ik kan niets garanderen", vertelde zijn coach Carlos Moya vanavond.

De toptennissers blijven maar sneuvelen. Na het forfait van Jannik Sinner en Holger Rune bij de mannen en Elena Rybakina bij de vrouwen, is nu ook de deelname van Rafael Nadal onzeker.

De 38-jarige Spanjaard had vandaag een training gepland tegen de Duitser Alexander Zverev, maar die ging niet door. Nadal liep volgens zijn coach Carlos Moya een "kleine terugslag" op.

Zaterdag staat de eerste partij van Nadal al op het programma. Dan moet hij samen met Carlos Alcaraz aan de bak in het dubbelspel. Zondag is er dan zijn eerste partij in het enkelspel, tegen de Hongaar Marton Fucsovics.

Maar het is nu dus maar de vraag of Nadal tijdig fit geraakt. "Ik kan niets garanderen. We zullen moeten afwachten", vertelde coach Moya.