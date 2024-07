Zizou Bergs speelt tegen Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic versus Rafael Nadal in tweede ronde?

In Parijs zijn de tennissers in de trommel gegaan voor de loting. Zizou Bergs heeft met Stefanos Tsitsipas een Griekse klepper op zijn bord gekregen. Nog bij de mannen is het nu al likkebaardend uitkijken naar een mogelijke affiche tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal in de tweede ronde.

Zizou Bergs, nummer 87 van de wereld, zal bij zijn olympisch debuut zijn tenen mogen uitkuisen in de eerste ronde van het enkelspel. Stefanos Tsitsipas, ATP-12 en 8e reekshoofd in Parijs, is zijn opponent.

Tsitsipas sloot de twee confrontaties met Bergs in het verleden als winnaar af. In januari schakelde de Griek onze landgenoot al uit in de eerste ronde van de Australian Open.

In de tweede ronde wacht de winnaar van het duel tussen de Tunesiër Moez Echarqui (ATP 384) en de Brit Daniel Evans (ATP 59).

In het dubbelspel treffen ook Sander Gillé en Joran Vliegen met de Fransen Hugo Humbert en Arthur Fils het 8e reekshoofd. Daarna staat het Belgische duo mogelijk voor een topmatch tegen de Britten Andy Murray en Daniel Evans

Novak Djokovic weet na vandaag dat hij zijn olympische queeste niet zonder slag of stoot zal kunnen afwerken.

Als de Serviër net als Rafael Nadal zijn eerste wedstrijd wint, dan kijkt het duo elkaar in de ogen in de tweede ronde. Nadal heeft al goud (enkelspel in Peking en dubbelspel in Rio) op zijn erelijst staan.