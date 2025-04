Sterren voor Luik-Bastenaken-Luik: kan iemand tornen aan Pogacar-Evenepoel of krijgen we eindelijk "het duel"?

kalender za 26 april 2025 21:43

Ook voor de laatste klassieker van het voorjaar heeft de Sporza-wielerjury de koppen bij elkaar gestoken om de favorieten op te lijsten. Wat staat er in de sterren geschreven?

⭐⭐⭐

Voor de derde wedstrijd op een rij worden Tadej Pogacar en Remco Evenepoel met drie sterren bedeeld, al staat de wereldkampioen daar virtueel wel een trapje boven.



Allebei kunnen ze voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik winnen, al hebben we nog nooit een écht duel tussen Pogacar en Evenepoel in La Doyenne gekregen. Spreekt sowieso in het voordeel van de Belg: hij reed twee keer in Luik en was telkens de beste.

⭐⭐

Voor de uitdagers van Pogacar en Evenepoel kijken we naar de sterk rijdende Ben Healy, die wel nog nooit het podium haalde in Luik.



Dat kan Tom Pidcock wel zeggen. Hij werd in 2023 tweede achter Evenepoel, weliswaar op meer dan een minuut. In de Waalse Pijl bewees hij dat de vorm weer/nog altijd goed is.



Naast twee sterren zetten we toch ook enkele vraagtekens achter de naam van Mattias Skjelmose. Indrukwekkend in de Amstel - waar hij Pogacar en Evenepoel de baas was in de sprint - maar wel gevallen in de Waalse Pijl. Heeft dat geen sporen nagelaten?

⭐