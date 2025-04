CL-ticket is wat verder weg voor Belgen van Leipzig na een pandoering van Frankfurt en Arthur Theate

Is de titelstrijd in de Bundesliga nagenoeg beslist, dan is de strijd voor de Europese tickets wel spannend. In die strijd heeft Eintracht Frankfurt, met Rode Duivel Arthur Theate, een optie genomen op de derde plaats.

Het beslissende moment was de rode kaart voor El Chadaille Bitshuabu net na de pauze. De verdediger van Leipzig trok als laatste verdediger aan de noodrem en mocht gaan douchen.

Frankfurt verspilde daarna weinig tijd om zijn voorsprong uit de eerste helft uit te breiden: Ansgar Knauff maakte zijn tweede van de match voor de 2-0, Hugo Ekitié maakte er 3-0 van met zijn 15e competitiegoal, en Robin Koch legde de 4-0-eindstand vast.

Bij Leipzig stond Maarten Vandevoordt in doel, hij beleefde niet zijn leukste wedstrijd. Landgenoten Loïs Openda en Arthur Vermeeren mochten minuten maken in de tweede helft, maar konden Leipzig niet behoeden voor de nederlaag. RB Leipzig zakt naar de 5e plaats en zal nog moeten knokken voor het 4e CL-ticket.