"Wil er geen woorden meer aan vuilmaken": na minder dan maand breekt Nederlandse tennistopper met coach Xavier Malisse

Begin april ging Xavier Malisse aan de slag als coach van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor, maar na minder dan een maand wordt de stekker al uit de samenwerking getrokken.

"Het is tegengevallen, ik had er meer van verwacht. Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken", zei de Nederlandse nummer een in het mannentennis.

Onder de begeleiding van Malisse verloor Griekspoor de finale in Marrakech, werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld in Monte Carlo en haalde hij de kwartfinales in München.

Griekspoor gaat wel verder met zijn andere coach, Dennis Sporrel, met wie hij eerder dit jaar een samenwerking begon. Hij laat in het midden of er nog een vervanger voor Malisse komt. "De tijd zal het leren", aldus de Nederlandse tennisser.

Malisse was na Kristof Vliegen al de tweede Belgische coach van Griekspoor in een jaar tijd. De Kortrijkzaan stopte vorige maand na meer dan 2,5 jaar als trainer van de Australiër Alexei Popyrin.