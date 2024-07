Gent trekt scheve situatie helemaal recht tegen Vikingur en staat met anderhalf been in volgende ronde

De wedstrijd begon met een onheilspellende noot. Svensson tikte de bal in een leeg doel, maar toen was er al gefloten voor een overtreding op Roef en Gudjohnsen. Op het kwartier gebeurde het ondenkbare toch. Een hoekschop bleef plakken en Nielsen prikte zowaar de 0-1 binnen. Gent had dan al wel wat kansjes versierd, het voetbalde vooral te traag om het lage blok van Vikingur te verrassen. Het was Fadiga die de poorten openbeukte met een actie, Hong stond op de juiste plek om gelijk te maken. In wat restte van de eerste helft snuffelden Yokota, Watanabe en Gudjohnsen nog aan de 2-1. Vlak na de rust pakte Surdez uit met een venijnigschot, maar doelman Reynatrød wilde van geen wijken weten. Even later werd hij geholpen door zijn doelkader toen Fadiga uitpakte met een beheerste volley. Uiteindelijk moest Reynatrød zich toch gewonnen geven. Kums haalde de trekker over. De 2-1 stond nog maar pas op het bord, of de 3-1 kwam er al aan. De Sart mocht een vederlichte strafschop omzetten. Mogelijk was het een afscheidscadeautje, want kort daarna was er een veelbetekenende knuffel met Kums, die bij zijn wissel zijn aanvoerdersband doorgaf. De Sart aast op een transfer naar Qatar. Het slot van de wedstrijd kon niet echt meer boeien. Een vermoeid Vikingur liet zich vooral nog opmerken met overtredingen en één blunder. De nochtans aardig spelende Reynatrød liet een voorzet zomaar glippen, waarna Hong er 4-1 van maakte. De terugmatch op de Faeröer moet een eitje worden voor Gent.

Ontevreden was Sven Kums niet na afloop. "We hadden natuurlijk liever de nul gehouden, maar ik denk dat we wel goed gereageerd hebben en wel wat kansen hadden. Zeker in de tweede helft hadden we er genoeg om meer dan vier keer te scoren. Al bij al is het een goeie uitslag."



Toch ging het eerst wat stroef voor Gent. "Zij zakten heel ver terug. Het was even zoeken waar de ruimtes lagen. In de tweede helft hebben we die beter gevonden en benut. Dat zie je aan het resultaat."



Kums scoorde zelf de belangrijke 2-1. "Ik zoek vaak die een-twee met Hong, omdat hij perfect weet hoe hij de bal moet meegeven", glimlachte de Gentse aanvoerder.



"Dit mag niet meer misgaan, maar je weet natuurlijk nooit. We moeten ervan uitgaan dat we de wedstrijd daar ook gaan winnen", keek Kums al vooruit.



Was dit nu het laatste kunstje van Julien De Sart bij Gent? "Dat zou kunnen. Er speelt natuurlijk van alles. Als hij vertrekt, zou dat een serieuze aderlating zijn. Hij heeft vorig jaar bewezen waarom hij onze beste speler is."