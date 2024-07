Remco Evenepoel start zaterdag als allerlaatste aan olympische tijdrit, Lotte Kopecky begint om 15.09 uur

Na onze landgenote volgt Longo Borghini, ook Demi Vollering (15.15 uur) zien we na Kopecky nog aan het werk. Chloe Dygert is de laatste vrouwelijke vertrekker om 15.21 uur.

De Sloveense Urska Pintar opent om 14.30 uur de debatten. Na onder meer Cecilie Uttrup Ludwig (14.36 uur) en Ellen van Dijk (15.00 uur) is Lotte Kopecky aan de beurt. Ze is de 26e deelneemster in een lijst van 35 namen, haar tijdrit begint om 15.09 uur .

Dat Lotte Kopecky , Wout van Aert en Remco Evenepoel zaterdag vol aan de bak moeten, wisten we al. Nu is ook bekend hoe laat de Belgische speerpunten dat zullen doen.

Bij de mannen krijgen we de eerste starter om 16.32 uur. Die eer is voor Amir Ansari, die voor het vluchtelingenteam rijdt.



Wout van Aert moet wachten tot 17u06'30" om te vertrekken. Hij rolt tussen Magnus Sheffield en Lucas Plapp van het podium. Daarna volgen nog onder meer topfavoriet Joshua Tarling (17u15'30") en fenomeen Filippo Ganna (17.20 uur).



Remco Evenepoel is om 17u21'30" de allerlaatste starter in Parijs. 32,4 kilometer later weten we of ons land medailles meeneemt naar huis.