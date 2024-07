Speelt Wout van Aert met geheim wapen voor de tijdrit? "We bereiden dit al een tijdje voor"

do 25 juli 2024 17:45

Wout van Aert beschouwt zichzelf niet als een favoriet voor de tijdrit van zaterdag. Van Aert wil vooral een chrono rijden waar hij "trots op kan zijn". Maar de Visma-Lease a Bike-renner schermt alleszins met een technische optie om zichzelf richting het podium te katapulteren.

Deze namiddag was Wout van Aert plots een item op sociale media. Zijn verkenningsfoto's van gisteren werden iets aandachtiger bestudeerd en zijn keuze voor twee volle wielen, ongewoon bij een tijdrit, prikkelde heel wat wielerbeestjes. "Neen, het was niet louter een test", gaf Van Aert toe. "Het is zeker een optie. We bereiden dit al een tijdje voor. Het is supersnel, maar de juiste omstandigheden zijn nodig." "Zaterdag zullen we beslissen. Het hangt vooral af van de wind, want je moet je fiets onder controle kunnen blijven houden." "Ik was wel blij toen ik het parcours zag, want er is veel beschutting. Het kan dus een optie zijn, ook al ziet het er ongebruikelijk uit."

Wout van Aert met zijn opvallende bolide.

Ik was net als Remco verrast door het wegdek. Het is niet zo goed als je zou verwachten voor zo'n groot evenement. Wout van Aert

Wat heeft Van Aert nog geleerd van zijn verkenning? "Het parcours is supersnel, nog sneller dan verwacht. Er is weinig ruimte voor ritmewisselingen." "Ik was net als Remco verrast door het wegdek. Het is niet zo goed als je zou verwachten voor zo'n groot evenement." Van Aert kreeg net als zijn Belgische ploegmaat 5 dagen om uit te blazen na de Tour. "Of dat voldoende is? Daar geloof ik wel in." "Ik heb de laatste dagen van de Tour op een andere manier kunnen rijden dan gewoonlijk. Ik had er nog weinig te winnen en mijn hoofd zat al in Parijs." "Momenteel voel ik me goed. De Tour zit in mijn benen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik zaterdag goed zal zijn. Ik had de Tour zeker nodig om een stap vooruit te zetten."

Trots zijn