Blind achter het stuur, niet verrast en te weinig vertrouwen: hoe Visma-Lease a Bike de Omloop niet in zijn greep kreeg

za 1 maart 2025 18:40

Ze hadden de jongste 3 edities van de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen, maar in deze versie toonde Visma-Lease a Bike niet zijn traditionele gelaat. Geen hecht blok, wel versnippering en een gebrek aan alertheid op de sleutelmomenten. Hoe keken ze bij de gele brigade terug op hun Vlaamse opener?

Een temposnok van UAE op de Lange Munte, op zowat 95 kilometer van Ninove, was misschien wel een teken aan de wand. Opvallend veel geelhemden zaten achteraan te keuvelen toen Rune Herrogdts de snelheidsmeter de hoogte injoeg. Wout van Aert was toen al een van die atypische pionnen in de achterhoede, waar ook Victor Campenaerts zich had vastgereden in het sukkelstraatje met een val en kettingproblemen op de Leberg. "Ik zat nooit echt goed in positie en had gewoon niet de juiste benen", gaf Van Aert ootmoedig toe. "Positionering is altijd belangrijk, maar het heeft vaak met de benen te maken." "We hebben tijdens de koers bijzonder weinig info gehad", gaf ploegleider Grischa Niermann aan. "Er was vrijwel geen bereik en daardoor waren we redelijk blind in de volgwagen, maar we hadden wel door dat we niet met z'n allen voorin zaten."

Slag van de molen

Op de Molenberg bereikte de gele diaspora een ongewoon dieptepunt. Aan dé poort van de finale was Matteo Jorgenson bij de pinken, de rest had zich laten wegdrummen. Niermann: "Neen, we hebben ons daar niet laten verrassen. Iedereen weet dat je daar vooraan moet zitten, anders heb je een probleem." "Maar je vecht er met 140 man. Daar was onze positionering gewoon niet goed genoeg." Alpecin-Deceuninck keek niet om en duwde Van Aert en tutti quanti nadrukkelijk in het defensief. Daar was er niet echt paniekvoetbal, maar Tiesj Benoot moest op de Berendries wel al zijn lanceerplatform van stal halen. "Ik had wel het gevoel dat we na de Molenberg nog zouden terugkomen en dat was uiteindelijk ook wel zo", sprak de Belgische kopman. Van Aert deed ook zijn duit in het zakje en met de hulp van een sliert drenkelingen sloot hij op 29 kilometer van de finish weer aan.

Geen vertrouwen in sprint

Op de Muur stootte de ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen. Van Aert en Jorgenson schoven mee en namen allebei een beurtje voor hun rekening richting de Bosberg. Maar veel snee zat er niet op. "Of we signalen kregen van Wout? We konden wel vaststellen hoe hij reed. Hij kwam als 2e boven op de Bosberg, maar hij straalde er niet uit alsof hij er iedereen uit het wiel zou rijden. Dat was duidelijk, maar hij bleef onze beste kans op winst." Dat moest dan gebeuren in een sprint. Van Aert: "Ik voelde niet genoeg vertrouwen voor die spurt, zeker met al die snelle mannen." "Ik had ook onderweg al gevoeld dat ik niet de beste benen had. Ik probeerde nog wel, maar vanaf het moment dat ik aanzette, voelde ik dat er niets meer op de benen zat." "Wout is iemand die al heeft laten zien dat hij zo'n sprint kan winnen", aldus Niermann. "We gingen er vol voor, maar het is helaas niet gelukt. Daarom moeten we genoegen nemen met deze uitslag."

Parijs