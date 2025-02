Handig voor Sporza Wielermanager: deze rensters scoorden het beste in het voorjaar van 2024

Elisa Longo Borghini mocht zich vorig jaar de MVP noemen van de allereerste wielermanager voor het vrouwenwielrennen. De Italiaanse stond er vanaf de Omloop tot en met Luik-Bastenaken-Luik en was haar kostprijs dus meer dan waard.

Ook haar land- en ploeggenote Elisa Balsamo was ook een goeie keuze voor je ploeg. Balsamo eindigde in maar liefst 5 wedstrijden op het podium, waarvan twee keer op het hoogste schavot.

De meest opvallende namen in deze top 10 zijn wellicht Sofie van Rooijen en Anniina Ahtosalo. Zij kostten vorig jaar amper 2 miljoen en leverden dus veel punten per miljoen.

De Nederlandse verzamelde haar 78 punten vooral dankzij ereplaatsen in Nokere Koerse en de Scheldeprijs, waar ze telkens als 4e over de finish kwam. De jonge Finse was in 2024 goed voor 76 punten met een 2e plaats in Le Samyn en een 8e plaats in De Panne als uitschieters.