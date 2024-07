Remco Evenepoel: "Ik mik op het hoogste, maar ik weet dat ik misschien niet 100 procent zal zijn"

Als regerend wereldkampioen tijdrijden is het logisch dat Remco Evenepoel zaterdag als (top)favoriet aan de start staat van de olympische tijdrit. Of hoe kijkt hij zelf naar zijn status in Parijs, zeker met de Tour de France in de benen?

"Klopt, maar misschien kunnen wij onze grotere motor aanspreken die je toch hebt na een grote ronde. Het parcours is niet al te technisch en dat speelt in onze kaart. Dan kan je je uithouding meer aanspreken."

"We zien wel of het genoeg zal zijn. Ik ben alleszins vol vertrouwen uit de Tour gekomen en dat geeft me al een mentale voorsprong."

"Ik moet afwachten hoe het zaterdag gaat. Het is een veeleisende slotweek in de Tour geweest. Herstellen is niet makkelijk, maar ik heb nog 2 dagen."

2 hersteldagen in Nice, meer was Remco Evenepoel (en de andere olympiërs uit de Tour de France) niet gegund.

Ik moet afwachten hoe het zaterdag gaat. Het is een veeleisende slotweek in de Tour geweest. Herstellen is niet makkelijk, maar ik heb nog 2 dagen.

Ik moet afwachten hoe het zaterdag gaat. Het is een veeleisende slotweek in de Tour geweest. Herstellen is niet makkelijk, maar ik heb nog 2 dagen.

"We mogen van geluk spreken dat we die extra versnelling kunnen meenemen en dat het parcours niet te technisch is. Ik kom met een goed gevoel uit de Tour dat het me niet afschrikt."

"Het zou beter geweest zijn met een paar dagen extra rust, maar dat wisten we al een hele tijd", aldus Evenepoel, die zijn ervaring van Wollongong kan aanspreken.

In 2022 werd hij 2 weken na zijn eindzege in de Vuelta wereldkampioen in Australië. "Het positieve aan deze situatie is dat ik geen lange reis heb moeten maken."

"Ik herinner me nog goed dat ik woensdag na de Vuelta een zombie was. Wout kan dat bevestigen. Ik heb me toen zelfs overslapen voor een training. Ik kon maar 20 minuten fietsen en dan was ik al knock-out."

"Nu voel ik me ook vermoeid, maar ik herstel beter. Ik was in Australië ook goed in de tijdrit en hopelijk is dat een goed teken. Maar ik weet zeker dat ik nog zal verbeteren voor de wegrit."