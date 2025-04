Te goed voor de bank, maar toch (weer) in Brugge blijven? Romeo Vermant staat plots voor weken van de waarheid

Geen "derde spits" zo doeltreffend als Romeo Vermant. Op zijn 21e staat hij nog in de schaduw bij Club Brugge, maar dit weekend toonde de onvermoeibare spits tegen Gent toch weer zijn troeven. En zo staat Vermant weer voor hetzelfde dilemma als een jaar geleden: vertrekken of blijven bij Brugge? Ons panel van Extra Time schat de situatie in.

"Als de ploeg me nodig heeft, zal ik er staan." Het is een cliché dat door elke bankzitter steeds vanonder het stof wordt gehaald, maar bij Romeo Vermant bleef het niet louter bij woorden. Wél bij daden dit weekend.



Voor het eerst sinds begin februari mocht de 21-jarige spits nog eens in de basis beginnen bij Club Brugge tegen Gent. Hoewel de voornaamste reden een blessure van Nilsson in de opwarming was, liet de Bruggeling zijn kans niet onbenut. "Het was straf dat hij na zo lang niet spelen, meteen klaar was", zag ook Tuur Dierckx in Extra Time. "Kijk maar naar de aftrap. Je ziet hem meteen anticiperen op Vanaken en trappen naar de goal." Daar bleef het ook niet bij: Vermant was zijn bedrijvige zelve en beloonde zichzelf met twee goals tegen Gent. "Hij is ook niet enkel in balbezit sterk, hij werkt ook echt voor de ploeg en heeft eigenlijk heel weinig zwakke punten in zijn spel. Hij speelde dan ook zeer bevrijd, zonder complexen. Zo pakt hij de kansen die hij krijgt. Het bewijs: veel heeft hij niet gespeeld, maar hij zit wel al aan zes goals.”

Basisplek tegen Union?

En zo komt de onvermijdelijke vraag weer de kop opsteken: moet Vermant blijven bij Brugge of vertrekken voor meer speelminuten? Deze zomer koos hij nog voor die eerste optie.

"Ik heb begrepen dat hij toen absoluut niet weg mocht, ook al was hij op dat moment pas derde spits", vertelt Dierckx. "En daar heeft Brugge toch gelijk gekregen. Ik denk ook dat hij nu niet mag vertrekken."

"Dan zullen ze van hem toch minstens de tweede spits moeten maken in Brugge", pikt Gert Verheyen in.

Of ik hem in de basis zou zetten? Waarom niet. Hij is op dit moment beter dan Nilsson Gert Verheyen

Net voor de winterstop was Vermant ook bezig aan zijn opmars in de spitsengelederen van blauw-zwart. Hij was toen in de pikorde voorbij Jutglà gegaan en ook Nilsson was door blessures achtergebleven.

"Ze geloven dus wel in hem", denkt ook Frank Boeckx.

Donderdag tegen Union schuilt alvast een nieuwe kans voor Vermant, zeker nu het bericht van Club kwam dat Nilsson nog "onzeker" is voor de wedstrijd.

"Of ik hem in de basis zou zetten? Waarom niet", vertelt Verheyen. "Hij is op dit moment ook beter dan Nilsson, eigenlijk."

Zo vader, zo zoon