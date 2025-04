Remco Evenepoel liep schoudercomplicaties op tijdens herstel: "Mocht ik tennisser zijn, zat carrière erop"

Met gezonde spanning in zijn onderbuik. Zo staat Remco Evenepoel vrijdag aan de start van de Brabantse Pijl, zijn officiële rentree in het peloton na zijn ongeval. De dubbele olympische kampioen ging door een moeilijke herstelperiode - complicaties incluis. "Maar mijn naasten en het geloof hebben me enorm geholpen", deelde hij aan de pers.

"Gelukkig kon ik rekenen op veel steun van Oumi en mijn familie. We hebben samen veel gebeden. Ik heb het geloof ontdekt in het afgelopen jaar. Voor mij was het een houvast."

Ondanks een brede glimlach bij zijn persbabbel, verhult Remco Evenepoel niet dat hij door een moeilijke periode is gegaan na zijn ongeval met een Bpost-busje in december.

"Neen, het was niet makkelijk om iedereen te zien trainen en zelf nog 6 weken niets te kunnen doen in het slechte Belgische weer."

Niet alleen mentaal, ook fysiek kreeg Evenepoel een stevige uitdaging voor zijn voeten geworpen. Net als bij zijn val in het Baskenland werd zijn schouder stevig geraakt.

"Na enkele weken van mijn revalidatie merkten we een zenuwblessure op", speelt Evenepoel open kaart. "Het is nog niet in orde en doet pijn, maar gelukkig is het niet zo belangrijk als renner."

"Mocht ik basketballer, tennisser of volleyballer zijn, was mijn carrière voorbij. Morgen wordt mijn schouder stevig ingetapet om de klappen van de kasseien op te vangen. Ideaal is het niet, maar mijn benen moeten de pedalen doen draaien."

Want Evenepoel wil in de confrontatie met Van Aert en Pidcock vooral vertrouwen tanken in de Brabantse Pijl. "Het zal me zeker motiveren dat ik dicht bij eigen huis en ouderlijke thuis rijd. Ik wil plezier beleven."