Jouw gids voor de Waalse Pijl 2025: sterrenensemble aan de start, gewijzigd parcours en van start tot finish live bij Sporza

Woensdag snijden de renners het voorlaatste hoofdstuk aan van een zinderend wielervoorjaar. Krijgen we opnieuw een titanenduel tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel? En wie zegeviert bij de vrouwen? In deze gids ontdekt u alles wat u moet weten over de Waalse Pijl die van start tot finish te volgen is bij Sporza.

Zo was het vorig jaar:

Verrassing alom in Hoei vorig jaar.



Na een enorm slagveld door hondenweer, dat flirtte met het vriespunt, was het Stephen Williams die als winnaar over de meet kwam. Met een ijzersterke versnelling op de Muur van Hoei knalde de Welshman van Israel-Premier Tech naar de overwinning. Onze landgenoot Maxim Van Gils werd derde.

Het grootste spektakel was echter onderweg te zien. Door het noodweer moest de ene na de andere favoriet opgeven door onderkoeling. Teuns, Skjelmose, Pidcock, Hirschi, Ayuso... Hagel en sneeuw maakten er een onvoorspelbare editie van.

Williams voelde zich als een van de weinige lichtgewichten wel in zijn sas in de uitputtingsslag. Kévin Vauquelin kwam aan de streep nog wel bijna tot op het achterwiel, maar de renner uit Wales bedreigen zat er niet in.

Bij aankomst in Hoei blijven van de 175 deelnemers er nog maar 44 over. Een editie voor in de geschiedenisboeken.