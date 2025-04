Jari De Busser doet dag na droomfinale zijn verhaal: "Mijn telefoon is ontploft, maar één bericht had ik niet verwacht"

kalender di 22 april 2025 15:04

Jari De Busser, the day after. Daags na zijn heldenrol in de Nederlandse bekerfinale kan de doelman nog steeds niet geloven wat er hem allemaal overkomen is. "Ik sta nog steeds stijf van de adrenaline", glundert onze landgenoot, die het verhaal doet van de match die zijn carrière voorgoed veranderde.

Zijn stem klinkt een béétje schor, maar na zo'n historische bekerwinst hadden we eigenlijk nooit verwacht dat we Jari De Busser al voor de middag aan de lijn zouden krijgen. "Ik ben op tijd naar huis gegaan", lacht de doelman. "Ik wilde alles even rustig laten doordringen. Maar toen ik in bed lag, lukte het mij niet om in slaap te geraken." Hoe zou je zelf zijn?



Op 2 uur tijd veranderde De Busser van een relatief onbekende naam naar een BV (Bekende Voetballer) in Nederland én België door zijn straffe stoten in de Nederlandse bekerfinale. "Of ik het allemaal al besef? (schudt het hoofd) Nog niet, denk ik. Ik sta nog altijd stijf van de adrenaline. Op het veld was ik eigenlijk relatief rustig, maar eenmaal thuis overviel het me allemaal. Het valt niet in woorden te omschrijven hoe ik me voel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Ook de telefoon van De Busser draait overuren met berichtjes vanuit de hele Benelux. "Mijn telefoon is ontploft", grijnst de hoofdrolspeler. "Ik heb geprobeerd om alle berichtjes te lezen, maar zal nog een dag of 2-3 nodig hebben." "Welke boodschappen mij bijgebleven zijn? Eén berichtje had ik echt niet verwacht... Van Matz Sels! We hebben ooit een keertje samen getraind toen ik nog in de jeugd van Lierse zat en hij daar zijn conditie kwam onderhouden. Ik schrok dat een topper uit de Premier League de tijd nam om me te feliciteren. Het typeert de klasse van Matz."

Dennenappeltje

Na zondagavond weet iedereen dat ook De Busser een klasbak is. Maar hoe heeft hij eigenlijk die heroïsche finale beleefd? "Mijn zenuwen verdwenen toen ik het veld opstapte", begint hij zijn verhaal. "Ik wilde er gewoon een goede wedstrijd van maken. En na een paar reddingen in de eerste helft dacht ik: dit kan misschien wel mijn match worden." "Enkele minuten voor de strafschoppen vroeg ik aan onze aanvoerder: moet ik wat tijdrekken of gaan we voor een winnende treffer? Hij antwoordde: 'Laat die penalty's maar komen. Dan ga jij er twee stoppen en ben je het mannetje'. Zo geschiedde!" Door een opvallend spelletje op training ging De Busser trouwens met extra vertrouwen de penaltyreeks in. "Op training zetten we regelmatig strafschoppen. Als je mist of de keeper pakt, dan moet je 10 euro in de groepspot steken. (lacht) Vorige week heb ik toch zeker 100 euro gesponsord. Daardoor wist ik dat we een goede kans maakten als het op penalty's aankwam."

Ik kan nog niet helemaal meepraten, maar mijn klein dennenappeltje komt toch al naast Manon haar prijzen. Jari De Busser

In de tribunes van De Kuip keken de dierbaren van De Busser trots toe hoe de doelman de eerste prijs uit zijn carrière pakte. Een gevoel dat zijn vriendin Manon Stragier, actief bij de Yellow Tigers, wel al meermaals mocht ervaren in het volleybal. Op haar indrukwekkende palmares staan zes bekers en evenveel landstitels. "Ik kan nog niet helemaal meepraten, maar mijn klein dennenappeltje (door zijn vorm is dat de bijnaam van de Nederlandse beker, red.) komt nu toch naast al haar prijzen", lacht De Busser. "Weet je, in de meeting voor de finale kreeg iedere speler een boodschap te zien van zijn familie. Bij mij kwam Manon op het scherm en zei ze: 'Ik wil je eraan herinneren dat je een paar bekers achter staat'. (lacht) Het is een grapje dat we lang onder elkaar maakten."



Maar nu dus verleden tijd is.