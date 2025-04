Zo ging het bij de vorige Brabantse Pijl van Remco Evenepoel: vloeken op de Hertstraat, de por aan Turner en vooral: koersen!

We schrijven april 2022 en Remco Evenepoel heeft net op dramatische wijze de eindzege in de Ronde van het Baskenland door zijn vingers zien glippen. 4 dagen later staat hij vol revanchegevoelens aan de start van de Brabantse Pijl.

De geschiedenis herhaalt zich: Evenepoel moet opnieuw een gat laten op de Hertstraat, omdat hij en Barguil niet in het gootje durven te rijden. Wat later komt Evenepoel toch weer aansluiten bij zijn medevluchters.

Evenepoel wordt uiteindelijk 6e in zijn eerste en tot nu toe enige Brabantse Pijl. In de sprint om de tweede plaats, na de jonge solist Magnus Sheffield, maakt hij nog wat misbaar nadat Tim Wellens even met hem op wandel was gegaan.

In zijn interview na de finish biedt Evenepoel zijn excuses aan aan Ben Turner voor de duw. "Dat had niet gehoeven en ik heb me meteen verontschuldigd. Het was ook vrij snel vergeten."

Evenepoel is ook eerlijk over de reden waarom hij telkens moest lossen. "Ik was niet op mijn gemak in het gootje van de Hertstraat, omdat ik er in de eerste ronde bijna uit was gevallen. Het kostte mij in elke ronde meer krachten dan de rest."

"Ik zal hier op training nog eens een paar keer moeten passeren, maar ik hoop vooral dat die er de volgende keer niet meer inzit. Die moeten ze van mij nooit meer oprijden."

Helaas voor Evenepoel hebben de organisatoren niet naar hem geluisterd. Dit jaar wordt de Hertstraat opnieuw 3 keer beklommen. Gaat het hem nu al wat beter af?