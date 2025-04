Union geeft toe dat reservekeeper bal op veld gooide, bondsparket vordert 4 speeldagen schorsing en boete

De waarheid komt dan toch aan het licht. Na de overwinning van Union tegen Genk ging het maar over één ding: wie was de ballengooier die het slot ontsierde? Brussels staflid Ibrahim Fadili offerde zich op, maar na heel wat vermoedens heeft Union in een verontschuldigend statement de echte dader aangeduid. "Hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen", klonk het. Er hangt de speler 4 dagen schorsing boven zijn hoofd.

De vermoedens zijn bevestigd.

In minuut 94 in de wedstrijd tussen Union en KRC Genk werd de slotaanval van die laatste ploeg (op achterstand) plots afgebroken door een tweede bal op het veld.



Pittig detail: die werd vanuit de dug-out van de Brusselaars gegooid.

Een moment dat meteen voor ophef zorgde langs de lijn. Staflid Ibrahim Fadili nam de verantwoordelijkheid op zich, maar al snel was duidelijk dat hij zich louter opgeofferd had voor iemand anders.



Zo is op de beelden te zien dat reservedoelman Vic Chambaere - die vorig jaar overgekomen is van Genk - al vijf minuten lang met een bal tussen zijn benen op de bank zit.

De geruchtenmolen ging aan het draaien, maar vandaag stopte Union die zelf met een statement, waarin het zijn doelman naar voren schuift als de ballengooier en zich excuseert voor het voorval.