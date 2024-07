Roos Vanotterdijk: "Ik ben hier vooral om te genieten en plezier te hebben"

3:59 do 25 juli 2024

Zaterdag starten de Olympische Spelen in Parijs. Voor Belgische zwemmers Roos Vanotterdijk, Valentine Dumont en Lucas Henveaux is het meteen D-day. Voor Roos Vanotterdijk is het "een kinderdroom die uitkomt".

De Olympische Spelen komen steeds dichter. Over twee dagen starten de eerste zwemcompetities al. Voor Roos Vanotterdijk voelt het "onwerkelijk om hier te staan". De 19-jarige zwemster is naar eigen zeggen niet bezig met haar goede prestaties. "Ik heb geen objectief. Mijn objectief is om hier te staan en plezier te hebben. Ik ga er gewoon van genieten. Dat is mijn enige doel voor deze Olympische Spelen. De rest zal wel volgen. "

Ik ben niet van plan om te stoppen met zwemmen Roos Vanotterdijk