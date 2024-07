Van bij het startschot D-day voor Belgische zwemmers op de Spelen: "Er liggen mogelijkheden in Parijs"

di 23 juli 2024 16:36

Vier Belgische zwemmers duiken vanaf zaterdag al in het olympische bad. Meteen een belangrijke afspraak voor onze landgenoten, want Lucas Henveaux en Roos Vanotterdijk moeten vol aan de bak om hun persoonlijke doelen af te vinken. Wat zijn die? "Ervaring opdoen door zo ver mogelijk te raken", vertelt Sidney Appelboom in Sporza Daily.

Het geweer is nog niet afgekoeld na het startschot van de Olympische Spelen, of de Belgische zwemmers moeten al hun beste beentje voorzetten. Vanaf zaterdag duiken Valentine Dumont, Florine Gaspard, Lucas Henveaux en Roos Vanotterdijk het olympische bad in. Vooral van die laatste twee verwacht commentator Sidney Appelboom het een en ander. "Zij hebben geen inloopperiode", merkt hij op in Sporza Daily. "Maar er liggen mogelijkheden, want het niveau ligt erg hoog." "Roos Vanotterdijk heeft de goede ingesteldheid te pakken om vooral ervaring op te willen doen. Want op het EK - waar ze goud en brons pakte - waren toch heel wat toppers niet aanwezig. Maar goed, het ging er om de tijd." 57"47, was die tijd toen. Een tijd goed genoeg voor? "Een halve finale in Parijs", zegt Appelboom.

Vanotterdijk heeft veel moeten meemaken de afgelopen jaren. Sidney Appelboom

"Mentaal was het EK ook op een opsteker voor Vanotterdijk", gaat hij voort. "Want ze heeft veel moeten meemaken de afgelopen jaren, met drie verschillende coaches en overbelasting." Gelukkig voor onze landgenote kwam coach Brigitte Becue op het juiste moment. Zij predikte rust en pushte de 19-jarige zwemster niet te hard bij haar terugkeer. "Vanotterdijk haar talent zag ik vijf jaar geleden al op een wedstrijd in Nederland. Ook haar 9 Belgische records op hetzelfde kampioenschap was een opflakkering, maar daarna is het helemaal fout gegaan", zegt Appelboom over een cruciaal kantelpunt in haar carrière. "Daarom was het EK een belangrijk moment. Als dat niets was geworden, betekende het misschien wel einde carrière."

Dat gebeurde niet, dus kan Vanotterdijk vooruit kijken. "Als ze in Parijs ervaring opdoet met een halve finale, een professioneel plan opstelt met buitenlandse prikkels, dan kan ze zeggen: LA, here we come!"

Roos Vanotterdijk pakte eremetaal op het afgelopen EK.

Toptalent en detaillist Henveaux

Bij de mannen heeft België dan weer een absoluut toptalent in de rangen: Lucas Henveaux (23). "Ja, helemaal!", zegt Appelboom enthousiast. "Hij is een superintelligente kerel, die misschien alles net te veel in detail bestudeert." "Drie jaar geleden stond hij 108e op de wereldranglijst, nu gaat hij als 10e van de wereld naar de Spelen. Toen was hij een goede golfer, nu een echte zwemmer. Hij heeft nog zo een grote groeicurve."

"Ik voorspel - erg voorzichtig - dat hij rijp is voor een finaleplek. Met een scherpere chrono dan wat we van hem gewend zijn, doet hij ook echt mee. Henveaux heeft een goede slag, maar presteert niet altijd regelmatig. Je moet de nummers leren indelen, die ervaren." Het doet vermoeden dat onze landgenoot wel eens kan verrassen. "Ik durf het niet hardop zeggen: maar ik zou teleurgesteld zijn, mocht hij de finale niet halen", oordeelt onze co-commentator. "Alleen is het meteen erop of eronder, want enkel de top 8 gaat rechtstreeks naar de finale."

Recordeditie in olympisch bad?

Waar Appelboom zeker van is: het wordt een topeditie in het olympische zwembad. "Er worden 7 wereldrecords verbeterd", zegt hij stellig. "Michael Phelps heeft van 2000 tot 2016 het zwemmen gedomineerd met 28 medailles. We zitten nu al even in het post-Phelps-tijdperk." "In Tokio waren er weinig emotionele hoogvliegers, het waren ook geen mooie wedstrijden in de coronaperiode. In Parijs heb ik - op drie nummers na - geen flauw idee wie het goud zal pakken." "Ik denk dat dit de meest fantastische Spelen wordt."