Schrijft hij straks een Hollywood-verhaal? Dante Vanzeir kan op onverwacht moment zijn 'American Dream' vervullen

za 7 december 2024 08:39

Dat de finale in Californië plaatsvindt, is bijna symbolisch. Op een boogscheut van Hollywood krijgt Dante Vanzeir straks de kans om een schitterend scenario te schrijven. De Belgische spits staat met New York Red Bulls (onverhoopt) in de finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Zijn zus blikt trots vooruit, terwijl ex-MLS'ers de kansen inschatten.

Geen Lionel Messi, geen Olivier Giroud en Hugo Lloris evenmin.



Tegen alle verwachtingen in staat er straks wél een Belg in de apotheose van de Major League Soccer. Zijn naam: Dante Vanzeir - zo'n anderhalf jaar geleden de grote plas overgestoken en ondanks een turbulente start nu een spits die zijn draai gevonden heeft in de States. Dat hij met zijn team New York Red Bulls in de finale staat, mag een stevige verrassing genoemd worden. Een favoriet was de energiedrankjesploeg bij de start van de ingewikkelde play-offs met 18 teams - zij spelen in een knockout-systeem tegen elkaar - namelijk allerminst. Het team uit de Big Apple eindigde pas als 7e in de 'Eastern Conference' en mocht zich dus klaarstomen voor een stevig parcours richting het allerhoogste. Alleen regende het verrassingen - topreekshoofden Inter Miami en LAFC sneuvelden vroeg. De Red Bulls van Vanzeir klopten zelf schaduwfavoriet Colombus Crew, nadien stadsgenoot NYFC en vervolgens Orlando in de Conference Final.



Vooral in de eindfase was Vanzeir - dit seizoen goed voor 6 goals en 10 assists in 38 matchen - op enkele cruciale momenten van levensbelang.

Onze ouders zijn speciaal naar de Verenigde Staten gereisd om er live bij te kunnen zijn. Luna Vanzeir

"De voorbije weken ben ik alleen maar trotser geworden op mijn broer", glundert Luna Vanzeir, die zelf actief is bij Anderlecht. "Het is geweldig dat hij straks in die finale staat." Vanavond kan haar broer tegen LA Galaxy de eerste grote prijs uit zijn carrière binnenhalen. Een groot moment voor de familie Vanzeir lonkt. "De finale is om 22 uur (Belgische tijd, red.) dus het moet lukken om te kijken. Onze ouders zijn gisteren (donderdag, red.) speciaal naar de Verenigde Staten gereisd om er live bij te kunnen zijn. Heel erg leuk! Ik had het zelf ook graag gewild, maar door praktische redenen kan het niet."

Dante en Luna Vanzeir.

Gevallen ster

De clash tussen New York RB en LA Galaxy kondigt zich trouwens aan als een bijzonder boeiend duel.

NYRB pakte in zijn dertigjarige geschiedenis nooit de titel, de tegenstander van vanavond heeft er al vijf op het palmares. Toch is de verwachting dat de waardeverhoudingen straks heel dicht bij elkaar zullen liggen op het veld. Zullen we even wat (bekende) namen droppen van beide ploegen? Bij de ploeg van Vanzeir drukte topaanwinst Emil Forsberg, overgekomen van zusterclub RB Leipzig, quasi meteen zijn stempel op de ploeg van de Duitse trainer Sandro Schwarz. Achteraan is flankverdediger John Tolkin een groot talent dat binnenkort de overstap naar Europa zal maken. Voorts is de Schot Lewis Morgan een belangrijke bondgenoot van Vanzeir voorin.

Tolkin met Forsberg.

Over naar de Galaxy, dat vooral vloekt om een gevallen ster. Absolute draaischijf Riqui Puig (ex-Barça) zette met een afgescheurde kruisband zijn ploeg nog op weg naar de finale, maar is nu dus out. Aan Dortmund-legende Marco Reus om de leegte op te vangen. Voorin moeten voormalig Genk-smaakmaker Joseph Paintsil en Dejan Joveljic (ex-Anderlecht) voor goals zorgen.

Maar wie is nu de grote favoriet? "Ik geef toch het voordeel aan LA", aldus Jelle Van Damme, die zelf 55 keer in actie kwam bij de club uit Californië. "Volgens mij zal het thuisvoordeel een grote rol spelen - Galaxy heeft een vrij fanatieke aanhang." "Bovendien rekent NRYB volgens mij vooral op zijn mentale vorm. Enkele weken geleden zag ik in New York een match en konden ze me niet overtuigen. Dante speelde op een eiland, hij kreeg niet de ballen die hij wilde. Maar in de play-offs hebben ze plots vertrouwen gepakt."

New York zal sowieso uitgaan van een goede organisatie en de snelheid van Dante tegen de tragere verdedigers proberen uitbuiten. Brecht Dejaegere