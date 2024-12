Luca Brecel moet in slordige kwartfinale van Scottish Open zijn meerdere erkennen in Chinees Xiao Guodong

In Edinburgh heeft Luca Brecel (WST-7) zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Scottish Open. Hij verloor met 1-5 tegen de Chinees Xiao Guodong (WST-18), een van de revelaties in dit kalenderjaar. Brecel deed nog prima mee in het begin, maar hij vond geen stabiliteit en zo won Xiao vijf frames op rij.

Met een zege tegen Ding Jinhui op zak kon Brecel met vertrouwen richting de kwartfinales. Dat leverde hem meteen ook het eerste frame op, zonder een hoge break.

In een tactische partij nam Xiao Guodong daarna over. Het geluk stond wel nog een paar keer aan de kant van Brecel. Zo kreeg hij in (een heel lang) frame 3 dé kans om 2-1 voor te komen, maar hij miste een makkelijke bruine bal.

Daarna zette Xiao het beter spel om in een grotere voorsprong. Breaks van 106 en 81 brachten hem op 1-4.

In frame 6 probeerde Brecel nog een scheve situatie recht te zetten, maar hij vond geen mogelijkheden meer om de achterstand goed te maken. Hij moest de handdoek in de ring gooien en sneuvelt zo in de kwartfinales.