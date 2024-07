Sporza Daily wikt olympische kansen van Nina Derwael na moeilijke voorbereiding: "Ik word elke dag optimistischer"

Nina Derwael (24) maakt zich op voor haar derde Olympische Spelen. De gymnaste is zondag aangekomen in Parijs, maar in tegenstelling tot de Spelen in Tokio, niet als favoriete. In de podcast van Sporza Daily wikt en weegt Inge Van Meensel de medaillekansen van onze olympische kampioene. "Een bronzen medaille is goud waard", klinkt het.

In de eerste olympische aflevering van onze podcast Sporza Daily heeft Astrid Demeure Sporza-commentator Inge Van Meensel op bezoek. Zij doet een gooi naar de (medaille)kansen van Nina Derwael in Parijs.

Nina Derwael kende een moeilijke voorbereiding in aanloop naar haar derde Olympische Spelen. Twee schouderblessures en een operatie hielden haar maanden aan de kant, waardoor ze onder meer het WK in eigen land miste.

En eens in de finale, komt Derwael dichter bij een medaille. Maar wat die medaillekansen betreft, is Van Meensel nuchter.

Zo kwamen ze uit op een oefening met een moeilijkheidsgraad van 6.5. Een vrij hoge moeilijkheid, maar niet zo hoog als de oefening in Tokio, waarmee Derwael goud won. "Met deze oefening zou Nina normaal wel in de finale moeten geraken", zegt Van Meensel.

Volgens Van Meensel was dé meesterzet in aanloop naar de Spelen die met Belgisch jurylid Valerie Van Cauwenberghe. Derwael zat na het EK in Rimini met haar aan de tekentafel en ze stelden een oefening samen waarin ze de puntencode maximaal benutten.

In tegenstelling tot in Tokio, waar haar gouden medaille vooral van haar eigen prestatie afhing (bij een geslaagde oefening won ze sowieso goud), is Derwael in Parijs niet meer alleen afhankelijk van zichzelf.

"Ze moet het natuurlijk uitstekend doen, maar ze moet ook rekenen op fouten van anderen om in de buurt van die bronzen medaille te komen", denkt Van Meensel.

Derwael is niet meer de norm zoals ze dat in Tokio was. Het goud en zilver lijkt al wel verdeeld te zijn, maar de bronzen medaille ligt nog voor het rapen. "En dan reken ik op haar ongelofelijke mentale capaciteiten, die ze al zo vaak heeft laten zien. Zij staat daar wel als olympisch kampioene, met al haar ervaring."

"Ik zie haar wekelijks, bijna dagelijks groeien. Hou er maar rekening mee dat zij voor brons gaat. Dan gaan we daar opnieuw zitten met kippenvel, want die medaille is goud waard, met alles wat ze de laatste maanden heeft meegemaakt", besluit Van Meensel.

Een medaille waar Derwael zelf een jaar geleden nog niet van durfde te dromen.