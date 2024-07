Nummer 4 van de wereld Elena Rybakina geeft forfait voor Olympische Spelen door acute bronchitis

De Kazachse tennisster Elena Rybakina moet verstek laten gaan voor het olympisch tennistoernooi in Parijs. Rybakina is de nummer 4 van de wereld. Ze heeft last van bronchitis.

Elena Rybakina zou normaal in het enkelspel en in het gemengd dubbel meedoen in Parijs, maar voor beide disciplines zal ze niet aantreden op het gravel van Roland Garros. Door een acute bronchitis hebben de dokters haar verboden om te spelen.



De 25-jarige Rybakina werd in de eerste ronde uitgeloot tegen de Roemeense nummer 61 van de wereld, Jaqueline Cristian. Nu zal de Roemeense uitkomen tegen Rybakina's plaatsvervanger, Caroline Garcia (WTA -17). De Australische tennisster Daria Seville mag als lucky loser aantreden tegen de nummer 8 van de wereld Qinwen Zheng.



In het gemengd dubbelspel wordt het Kazachse duo Rybakina-Boeblik vervangen door de Argentijnen Nadia Podoroska en Maximo Gonzalez.

Eerder deze week trokken ook nummer 1 van de wereld Jannik Sinner, nummer 16 Holger Rune en tweevoudig olympisch kampioen Andy Murray zich terug. Al zal die laatste wel nog deelnemen aan het dubbelspel.

Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag, meteen op de eerste dag van de Spelen.