"Interessante" evolutie, maar ook kritiek op "overkill": wat houden de olympische nieuwigheden juist in?

kalender do 10 april 2025 16:10

Het Internationaal Olympisch Comité kondigde gisteren heel wat nieuwigheden aan voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Maar wat houden deze veranderingen juist in? En is dit nu goed nieuws voor ons land? Sporza Daily zocht het uit.

Een recordaantal medailles, nieuwe gemengde teams, nieuwe mijlpalen in de gendergelijkheid en vrouwensport belangrijker maken dan ooit.



Het IOC wil groots uitpakken met de Olympische Spelen in Los Angeles. Gisteren kondigde het heel wat nieuwigheden aan. Zo zullen er in het voetbal 16 vrouwenploegen meedoen en maar 12 mannenploegen, wat een ommezwaai is in vergelijking met de vorige Spelen.



Ook zal er gendergelijkheid komen in het waterpolo, in het boksen en het 3x3-basketbal. Bij 6 sporten (boogschieten, artistieke gymnastiek, atletiek, roeien, golf en tafeltennis) zal er een extra gemengde ploeg komen.



En in het zwemmen en het klimmen komen er meer disciplines op het programma. De rugslag, vlinderslag en schoolslag zullen vanaf 2028 ook op de 50 meter gezwommen worden.

"Interessante evolutie", met kansen voor de Red Flames?

Cedric Van Branteghem, de CEO van het BOIC, spreekt in Sporza Daily van een "interessante, goede evolutie" voor de gendergelijkheid. "Al hadden we in Parijs ook al een gendergelijke ploeg", nuanceert Van Branteghem.



Toch is er ook een kritische noot. Speelt dit niet veel in de kaart van de Verenigde Staten zelf? Zij zijn in de meeste vrouwensporten het beste sportland.



"Los van het genderevenwicht zijn er meer medaille-events zoals flagball, lacrosse, baseball en honkbal. Dat zijn sporten die we hier bijna niet kennen."



Het voetbal is wel een belangrijk voorbeeld, waar ook België in de toekomst de vruchten van kan plukken. De vrouwen zullen zo de spotlight wat wegnemen van de mannen, waar de beloften spelen op de Spelen. Op middellange termijn kan dat interessant zijn voor de Red Flames.



We willen de lat voor de Red Flames telkens hoger en hoger leggen. Katrien Jans

Al komt LA 2028 misschien wat vroeg. Dat beseft ook Katrien Jans. Jans is Women's Football Manager bij de Belgische voetbalbond. Ook zij vindt het een positieve evolutie dat er meer vrouwenploegen mogen deelnemen.



"De Olympische Spelen zijn de grootste sportcompetitie in de wereld. We weten nog niet alle details, maar de kans is groot dat er een extra plaatsje komt voor een Europees team."



Toch predikt Jans realisme. "We mikken altijd op het hoogst haalbare, maar kwalificatie voor de Olympische Spelen is gelinkt aan de Nations League. Daar zitten we nu in een zware groep en is de hoofddoelstelling het behoud in de A-divisie. Maar we willen de lat voor ons telkens hoger en hoger leggen."



In de VS is het vrouwenvoetbal een grotere sport dan het mannenvoetbal. Maar hun plekje aan de top wordt bedreigd. "Er is steeds meer concurrentie vanuit Europa met de Premier League en de Champions League. De VS kijkt daarnaar om de top van het vrouwenvoetbal opnieuw te claimen."

Wat is een medaille nog waard?

Ondanks het positieve gevoel rond de extra aandacht voor de vrouwensport en het vrouwenvoetbal, zijn niet alle sporttakken tevreden met de nieuwigheden.



"Het IOC is een commercieel bedrijf en wil alles", weet Sidney Appelboom, onze cocommentator in het zwemmen. "Ze willen 222 landen die meedoen, maar ook kwaliteit. Dat allemaal samen zal niet lukken."



Appelboom heeft dan ook een dubbel gevoel bij de extra disciplines in het zwemmen. "Ik vind het overkill. Je hebt echte specialisten op de 50 meter, maar door de quotaplaatsen zullen subtoppers uit de boot vallen bij andere disciplines. Voor mij hoeft het niet."



Onze cocommentator trekt ook een parallel met de huidige samenleving. "Het moet allemaal kort en krachtig zijn en mooie beelden opleveren. En de 50 meter kan spectaculair zijn, maar daar zwemmen ze ook al 15 meter onder water."



Het IOC maakt van elke Olympische Spelen een proefbuisje. Sidney Appelboom