Greet Minnen wint ook tweede wedstrijd tegen Frankrijk in BJKC, België plaatst zich voor barrages Wereldgroep

Greet Minnen haalt zege voor België binnen

Greet Minnen heeft net als Jeline Vandromme haar enkelwedstrijd gewonnen. Ze versloeg de hoger gerangschikte Varvara Gracheva in drie sets. In sneltempo haalde ze de eerste set binnen. De tweede set moest ze wel afgeven aan Gracheva, maar in de derde set stond er geen maat meer op Minnen. Ze won uiteindelijk met 6-2, 4-6 en 6-1.



Voor België betekent het dat het zich plaatst voor de barrages voor de Wereldgroep. Die gaan in november door met 21 landen. Dat zijn enerzijds de teams die in de Wereldgroep van dit jaar werden uitgeschakeld in de kwalificaties en anderzijds de teams die zich plaatsten via de regionale zones, waaronder België dus.



Later vandaag stond normaal het dubbelspel nog op het programma, maar die speelt geen rol meer, waardoor die niet meer afgewerkt wordt.