Na een jaar afwezigheid promoveert Leicester opnieuw naar de Premier League

Wout Faes en Dennis Praet mogen een feestje bouwen zonder zelf te spelen. Door de 4-0-nederlaag van Leeds is Leicester zeker van de top 2 in de The Championship en promotie naar de Premier League.

De spelers, staf en fans van Leicester volgden de wedstrijd van eerste achtervolger Leeds op de voet. Want bij een nederlaag tegen QPR was het ticket voor de Premier League een feit.



En QPR deed waar de Leicester-aanhang van droomde: Leeds inmaken. Sam Field zette 5 minuten voor tijd de 4-0 op het bord.



Met nog 2 wedstrijden voor de boeg is leider Leicester zeker van een plek in de top 2, die recht geeft op promotie.

Wout Faes, Dennis Praet en hun teamgenoten trekken maandag nog naar Preston en ontvangen op 4 mei in hun laatste wedstrijd Blackburn.

Geven ze hun promotie extra glans met de titel? Enkel Ipswich kan daar nog een stokje voor steken.