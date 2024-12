Recordbreker Cole Palmer krijgt lof na glansprestatie bij Chelsea: "Hij is op niveau van Hazard"

ma 9 december 2024 11:15

Cole Palmer is een van de sterren in de Premier League dit seizoen.

Niets of niemand lijkt Cole Palmer te kunnen stoppen. Het goudhaantje is een van de belangrijkste drijfkrachten van Chelsea, dat zich profileert als gevaarlijke titelkandidaat. Gisteren brak hij zelfs een Premier League-record met twee penaltytreffers, want niemand kon al 12 strafschoppen op rij maken. "Ik vertrouw hem volledig, op elk vlak", zegt zijn coach Enzo Maresca.

Koelbloedig als altijd was Cole Palmer gisteren beslissend in de derby tussen Chelsea en Tottenham. Hij zette twee strafschoppen om, waarvan eentje met een bloedmooie panenka. Het was niet alleen belangrijk, maar ook historisch. Palmer scoorde nu namelijk zijn laatste 12 penalty's in de Premier League. Niemand deed het hem voor. Chelsea-coach Enzo Maresca beseft hoe belangrijk de Engelsman opnieuw was. "Ik ken hem al lang. Ik vertrouw hem echt, in elk aspect. Het is een geweldige jongen." En Palmer verbetert ook in het spel. "Hij moet leren en is aan het leren hoe hij moet spelen wanneer ze man-op-man op hem verdedigen. Maar hij leert en verbetert én hij scoort, dus dan is iedereen gelukkig."

In de weegschaal met Hazard

Palmer is veel meer dan een penaltyscoorder. Zo lag een knappe individuele actie van de 22-jarige Engelsman aan de basis van de 2-3. Liverpool-legende Jamie Carragher strooit met lof. "Ook al zijn er drie of vier spelers rond hem, je bent bang als hij aan de bal is." "Hij is nu 18 maanden bij Chelsea. Ik denk niet dat er iemand beter heeft gespeeld dan hij in die periode", aldus de geprezen analist bij Sky Sports. "En hij heeft niet gespeeld voor hét beste team, al is dat nu misschien wel zo." De cijfers liegen ook niet. In de Premier League was Cole Palmer al goed voor 11 goals en 6 assists in 15 matchen. Enkel Mo Salah doet beter.

Als hij Chelsea de titel bezorgt, zal hij een van de beste spelers ooit worden. Jamie Carragher (Sky Sports)