"Ze stinkt echt": tennisster vraagt tegenstandster om "deodorant" te spuiten, maar die lacht als laatste

"Dove, zullen we samenwerken?" De Franse tennisster Loïs Boisson kon op sociale media nog lachen met het feit dat haar tegenstandster tijdens hun match in Rouen aan de umpire had gevraagd "of ze geen deodorant kon aandoen". De Britse heeft zich intussen wel verontschuldigd op Instagram.

Een opvallend moment tijdens een break in de tweede set in Rouen: net wanneer haar Franse tegenstandster is voorbijgelopen, vraagt de Britse Harriet Dart aan de umpire of Boisson "deodorant" kan spuiten. "Ze stinkt echt heel erg", hoor je de 27-jarige Britse nog zeggen tegen de scheidsrechter. Aan het spel van de Française valt veel minder op te merken: ze wint met duidelijke 6-0- en 6-3-cijfers. Dart verontschuldigde zich - na heel wat kritiek op sociale media - wel. "Het was een opmerking in het heetst van de strijd en ik heb er echt spijt van", schrijft ze. "Het is niet hoe ik me wil gedragen en ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Ik heb veel respect voor Loïs en hoe ze vandaag heeft gestreden. Ik zal hieruit leren."

Knipoog naar Dove