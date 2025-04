Eerst weigert hij nog, dan aanvaardt Dembélé toch trofee van "Man van de match" met frisse tegenzin

Na een 3-2-nederlaag in Villa Park had Ousmane Dembélé weinig zin om een onderscheiding in handen te krijgen. De Fransman negeerde de official die hem de trofee aanbood en stormde richting de kleedkamers.

Achteraf kwam de vleugelspeler van PSG wel nog de onderscheiding ophalen, al was het duidelijk met lange tanden. "We vonden onszelf te goed", was de Fransman ook kritisch bij Canal+.

"We hebben het onszelf te moeilijk gemaakt. Eigenlijk hadden we onszelf bijna in de voet geschoten, alsof we arrogant waren", zei hij. "Bij 2-1 dachten we al dat we gekwalificeerd waren, maar zo werkt het niet in de Champions League."

PSG-coach Luis Enrique was minder streng. "Ik denk dat ik het beste team ter wereld heb", opperde hij dan weer. "Je moet aanvaarden dat de tegenstand ook veel kwaliteit heeft, maar over twee matchen verdienden we het om te winnen."