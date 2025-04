Week vóór klimklassiekers kreeg make-over, al blijft beoogde effect nog wat uit: "Op termijn zal het wél lukken"

Op de kalender is het duidelijk, op de deelnemerslijst nog niet helemaal. Met de Ronde van Limburg op woensdag en de Brabantse Pijl op vrijdag heeft de week voor de klimklassiekers een make-over gekregen. "In de nabije toekomst zullen we zien dat dit een vaste waarde wordt binnen het klassieke voorjaar", is Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, overtuigd.

Wie de traditionele overgang van de Vlaamse kasseiklassiekers naar de Vlaamse klimkoersen wilde maken, moest de voorbije 15 jaar op woensdag het bordje richting Brabantse Pijl volgen. Die afslag ligt vanaf 2025 op vrijdag, met de Ronde van Limburg als nieuwe tussenstop op woensdag. Een grondige make-over van de week voor de klimklassiekers. "We voelden dat de Brabantse Pijl de voorbije jaren vast zat", verklaart Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics. "Het lag te dicht bij de Ronde van het Baskenland, zeker omdat de ploegen nu vaker keuzes maken en renners gemiddeld minder koersen rijden per jaar." "We zochten naar een coherent verhaal in dat voorjaar. Om de overgang lichter en beter te maken, hebben we gekeken naar een wijziging."

Het deelnemersveld oogt niet bijster indrukwekkend, maar dat is normaal als je de kalender wijzigt. Tomas Van Den Spiegel

Op woensdag worden nu de snelle mannen verleid in de Ronde van Limburg, een koers die een maand naar voor schuift richting het klassieke voorjaar. Had Flanders Classics gehoopt om enkele sprinters van Parijs-Roubaix naar Tongeren en Hasselt te lokken, dan is de opkomst voorlopig mager, met Biniam Girmay, Kaden Groves en Matteo Mosschetti als uithangborden. "Op termijn zal het wel lukken om dat type renners te overtuigen hun seizoen met een paar dagen te verlengen", stelt Van Den Spiegel. "Het deelnemersveld oogt niet bijster indrukwekkend, maar dat is normaal als je de kalender wijzigt. We hebben in het verleden gezien dat dat tijd nodig heeft en de teams de kat uit de boom kijken." "De Ronde van Limburg is ook de enige 1.1-koers in het voorjaar. Daar willen we in de toekomst verandering in brengen. Als er meer UCI-punten te verdienen zijn, zullen ook betere renners aan de start komen."

Elke provincie een voorjaarskoers

Dat Flanders Classics nu in elke Vlaamse provincie een voorjaarskoers heeft, is mooi meegenomen. "Het oogt mooi, al hebben we er niet naar gestreefd", verduidelijkt Van Den Spiegel. "We coveren nu het Vlaamse land op een heel evenwichtige manier. Limburg was niet echt een blinde vlek, maar het EK van vorig jaar heeft bewezen dat het een groeiverhaal verdient." "Nu maakt de Ronde van Limburg deel uit van het echte Vlaamse voorjaar. Aan opkomst en enthousiasme geen gebrek, dus het kan alleen maar beter worden. We staan voor een mooi verhaal in Limburg." "De EK-lus bleef ook grotendeels behouden, dus het is een herkenbaar parcours: licht glooiend met best veel kasseien. Ik denk dat we de identeit van de wedstrijden verder moeten uitbouwen en in de nabije toekomst zullen we zien dat dit een vaste waarde wordt binnen het klassieke voorjaar."

Te dicht? Dan maar korter

Door de Brabantse Pijl op te schuiven naar vrijdag hoopt Flanders Classics ook daar een goed gestoffeerd deelnemersveld te krijgen. De renners van de Ronde van het Baskenland krijgen wel extra rust, maar ligt het nu niet te dicht bij de Amstel Gold Race? Daar vond de organisatie een andere oplossing voor. "We hebben de Brabantse Pijl heel kort gemaakt, korter dan elke andere voorjaarskoers", vertelt Van Den Spiegel. "Met slechts 163 kilometer is het een korte, explosieve wedstrijd, die daardoor niet minder aantrekkelijk zal zijn." "De combinatie is dus perfect haalbaar. We maken de koers bewust zo kort omdat het niet de bedoeling is om iedereen af te peigeren op vrijdag, om dan zondag vermoeid aan de start te komen of vrijdag zelfs niet te starten."

We maken de Brabantse Pijl bewust zo kort omdat het niet de bedoeling is om iedereen af te peigeren op vrijdag. Tomas Van Den Spiegel