Chelsea zet titelkandidatuur kracht bij met overtuigende comebackzege in derby tegen Tottenham

Na 90 zinderende minuten derbyvoetbal heeft Chelsea de volle buit gepakt tegen Tottenham. Heel snel werd het 2-0 na foutjes van Cucurella, maar Chelsea knokte terug. Cole Palmer was goed voor twee doelpunten, telkens vanop de stip. De aansluitingstreffer van Son kwam te laat. Bij het winnend team blonk Romeo Lavia uit voor rust, maar hij werd gewisseld na de eerste helft. "Hij had last van zijn hamstrings, maar nu is hij oké", vertelde trainer Enzo Maresca na de match.