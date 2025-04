"Wat vind je ervan?" Remco Evenepoel toont voor het eerst zijn litteken na zware val op training

Na een maandenlange revalidatie is Remco Evenepoel klaar voor zijn terugkeer. In de aanloop naar de Brabantse Pijl deelde Soudal-Quick Step een filmpje van zijn stage, waarin de olympische kampioen voor het eerst zijn litteken toont. "Wat vind je ervan?", lacht hij.

Op 3 december botste Remco Evenepoel in het Vlaams-Brabantse Oetingen op het openslaande portier van een bpost-busje. Het verdict is zwaar: breuken aan zijn ribben, zijn rechterschouderblad en zijn rechterhand, kneuzingen aan beide longen en een luxatie van het sleutelbeen.

Ruim 4 maanden later kan Evenepoel vrijdag in de Brabantse Pijl eindelijk zijn comeback maken, al was de weg hard, getuigde hij op sociale media. "Ik trek er niet heen met specifieke ambities. Het belangrijkste is weer in het koersritme geraken."

Na de Brabantse Pijl rijdt Evenepoel zondag de Amstel Gold Race, voordat hij volgende week de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik afwerkt. Daarna trekt hij naar de Ronde van Romandië.