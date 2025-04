Jonge wolvin Fleur Moors belandde in haar eerste ritje in de plas: "Ik wil niet opgeven, ik wil de beste worden"

Eind 2023 mocht ze haar handtekening zetten onder een profcontract bij Lidl-Trek Women . "Ik ben dankbaar voor de kansen die ik krijg. Als renster wil je het hoogst mogelijke bereiken, al weet ik niet of dat realistisch is." Moors droomt van de Tour de France Femmes en de Ronde van Vlaanderen.

"En ook mijn eerste wedstrijd was niet goed, maar de tweede mountainbikerace heb ik wel gewonnen. Ook al lag ik er bijna in elke bocht." Daarna ging het snel, met zoals gezegd EK-goud en WK-brons bij de junioren in 2023.

In onze podcastreeks Jonge Wolven vertelt ze aan Christophe Vandegoor dat het nochtans niet van een leien dakje liep. "Bij mijn eerste ritje met mijn broers belandde ik meteen in de plas", lacht Moors als ze eraan terugdenkt.

De coronapandemie joeg de jonge handbalster Fleur Moors de fiets op, in het spoor van haar oudere broers. Moors had talent en dat bewees ze vooral in 2023 bij de junioren: ze pakte de Europese titel en voegde daar brons op het WK aan toe.

Moors moest de afgelopen maanden nagelbijtend toekijken nadat haar lichaam was beginnen tegen te pruttelen. "Ik heb last gehad van chronische sinusitis, het is een lastige periode geweest. Vooral op mentaal vlak was het moeilijk."

Na een operatie heeft Moors minder last, normaal had Moors vrijdag moeten rijden in de Brabantse Pijl. "Die stond op mijn programma, maar ik ben nu nog maar rustig aan het trainen. We zullen kijken hoe mijn eerste trainingen verlopen."

Moors heeft diep gezeten. "Ik had vorig seizoen al een pechseizoen met een gescheurde nier en een polsbreuk. Dan denk je: "Het zal toch weer niet..." Maar ik wist één ding: ik wil niet opgeven. Want ik wil sterker terugkomen en de beste worden."