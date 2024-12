Ruben Amorim is nog geen wonderdokter voor Manchester United: "We proberen alles, met niet veel kwaliteit"

Manchester United heeft voor de 6e keer in 15 matchen verloren in de Premier League. Deze keer kwam het tekort tegen Nottingham Forest, dat won met 2-3. Ruben Amorim werd twee weken geleden coach, maar zijn invloed is nog niet te zien op het veld. "We moeten verbeteren op elk vlak om matchen te winnen", beseft de Portugees.

Maar glorie in de Portugese hoofdstad blijkt (nog) niet garant te staan voor succes in Engeland.

Nochtans kwam de Portugese trainer met mooie cijfers over van het succesvolle Sporting Lissabon. Hij leidde de topclub naar 10 zeges in 10 matchen en enkele topresultaten in de Champions League.

13e in het klassement, met 19 op 45. Dat is het matige rapport van Manchester United . Het is niet prettig om dit seizoen Red Devils-fan te zijn. Erik ten Hag werd al op straat gezet, maar vervanger Bruno Amorim kon in de voorbije twee weken niet voor veel beterschap zorgen: 4 op 12.

"Op het einde probeerden we nog, maar met niet veel kwaliteit. Het is wel met ons hart, maar dat is niet de beste manier", aldus de 39-jarige Portugees.

"In de eerste fase van de match slikken we een goal. Dan wordt het heel moeilijk. We slagen erin om gelijk te maken en in de 2e helft waren we klaar om voor de zege te gaan, maar dan is er opnieuw een heel slechte start met 2 tegengoals."

Gisteren ging Manchester United voor de tweede speeldag op rij onderuit. "We begonnen in beide helften heel slecht", analyseert Amorim.

Er lijkt ook een nieuw heikelpunt te zijn voor Manchester United. In de laatste 2 matchen slikte het 3 goals op een corner.

"We hebben er nochtans twee dagen enorm op gefocust. Ik denk niet dat het een individueel probleem is, het is bij heel het team", is Amorim duidelijk. "Op elk vlak moeten we verbeteren. We moeten beter doen om matchen te winnen."

De verhooopte upgrade blijft dus nog even uit, tot ontevredenheid van de fans. "Als je een beetje ervaring hebt in het voetbal, dan begrijp je dit. Het is moeilijk voor de fans om dit soort matchen te zien na zoveel ontgoochelingen."

En toch blijft Amorim - uiteraard - gemotiveerd. "We zullen er staan. We weten dat het een lastige job is, maar we zullen doordoen."