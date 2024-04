Vlaamse sportfederatie trekt aan alarmbel: 4 op 10 sportclubs hebben infrastructuurprobleem

Meer dan 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van een sportclub. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er ruim 13 procent extra sporters aangesloten bij een sportclub in Vlaanderen. Daarom hebben de clubs voldoende infrastructuur nodig, en die is er vaak niet, wat soms tot wachtlijsten en ledenstops leidt.

"Ondanks investeringen groeien de accommodaties onvoldoende mee met de ledenaantallen. Naar schatting de helft van de infrastructuur is gebouwd in de jaren 70 of vroeger. Daardoor stoten steeds meer clubs op hun limieten", aldus Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie.