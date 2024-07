VRT en Sporza blijven tot en met 2031 de thuisbasis voor de klassiekers van Flanders Classics

zo 21 juli 2024 20:54

Bij Sporza hoef je ook de komende jaren niets te missen van de klassiekers, mannen én vrouwen, die Flanders Classics organiseert. Beide partners hebben hun creatieve samenwerking verlengd tot en met 2031, zo werd vanavond bekendgemaakt in Vive le Vélo. "We gaan meer dan ooit voor een kwaliteitsvolle verslaggeving van een van Vlaanderens populairste sporten", klinkt het bij VRT.

"Logische keuze"

"VRT brengt al jaren op een toonaangevende en innovatieve manier het wielrennen in beeld. Die traditie zetten we heel graag voort, samen met Flanders Classics", reageert Frederik Delaplace, CEO van VRT, verheugd. "VRT zet ook in sport volop in op samenwerking, in het belang van zowel de Vlaamse wielersport, bij de mannen én de vrouwen, als het lokale mediaveld." "We gaan meer dan ooit voor een kwaliteitsvolle verslaggeving van een van Vlaanderens populairste sporten."

VRT brengt al jaren op een toonaangevende en innovatieve manier het wielrennen in beeld. Die traditie zetten we heel graag voort, samen met Flanders Classics. Frederik Delaplace (CEO VRT)

"Dit nieuwe hoofdstuk in de kwaliteitsvolle samenwerking tussen VRT en Flanders Classics toont hoe twee leidende actoren binnen het wielerlandschap elkaar blijven vinden", vult Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) aan. "Bij Flanders Classics hechten we veel belang aan innovatie, een rol die we de voorbije jaren sporttechnisch opnamen, maar zeker ook op vlak van media-aandacht." "Aangezien vernieuwing één van onze absolute kernwaarden blijft en de manier waarop we die rol de voorbije jaren samen met VRT speelden op vlak van tv-productie in een internationaal landschap, is een nieuwe en langetermijnsamenwerking met Sporza een logische keuze.”

Voorbeeld voor andere organisatoren