Florian Vermeersch betreurt hoe Lotto-avontuur afliep: "Geen rancune, maar ik wil topklassieker winnen bij UAE"

do 12 december 2024 14:17

Florian Vermeersch ging in het tussenseizoen verse lucht opsnuiven bij UAE Team Emirates. Een toptransfer, maar de 25-jarige Belg verliet Lotto-Dstny toch met pijn in het hart. "Jammer dat ze geen tegenbod hebben gedaan", vertelde hij.

Nieuw gezicht bij UAE Team Emirates is de immer goedlachse Florian Vermeersch. Na 6 seizoenen ruilt hij zijn Lotto-maatjes in voor zijn majesteit Tadej Pogacar. Een eer, maar Vermeersch zit nog altijd een beetje met de afloop bij Lotto-Dstny in zijn maag.



"Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik een beetje met pijn in het hart ben vertrokken bij Lotto-Dstny", bekent Vermeersch. "Ik vond het jammer dat ze me geen voorstel hebben gedaan om langer bij de ploeg te blijven." "Wielrennen is een businesswereld en het draait om budgetten en visies. Dus ik mag het niet persoonlijk nemen. Maar ik mag het wel nog altijd spijtig vinden dat het zo gelopen is." Vermeersch is daardoor wel extra gemotiveerd. "Ik heb totaal geen rancune, maar ik wil me wel sportief bewijzen en tonen dat ik die grote klassieker kan binnenhalen."

Nieuwjaarsdag

Binnen UAE Team Emirates moet Vermeersch natuurlijk rekening houden met wereldkampioen Pogacar, die de E3, Gent-Wevelgem en de Ronde op zijn copieuze voorjaarsmenu heeft staan.



"Maar het is niet omdat Tadej in de koersen start dat we zelf geen mooi resultaat kunnen rijden." "Tadej is de beste renner ter wereld en natuurlijk gaan we vol voor de winst met hem. Daarna kunnen we kijken of er voor onszelf nog een ereplaats inzit."

Ik ga een uitzondering maken en mijn trainingskleren aantrekken op 1 januari. Florian Vermeersch

Vorig jaar zag Vermeersch zijn voorjaar in rook opgaan door een val op zijn eerste koersdag.



De honger om eraan te beginnen is zo groot dat hij op nieuwjaarsdag een traditie zal doorbreken. "Normaal gezien ga ik nooit trainen op 1 januari, omdat ik het de avond ervoor altijd te laat maak."



"Maar deze keer zal ik een uitzondering maken en mijn trainingskleren aantrekken. Ik kan niet wachten om te beginnen aan mijn nieuw hoofdstuk."

10 jaar studeren

Behalve klassiekers wil Vermeersch komend seizoen ook een grote ronde rijden met het sterrenensemble van UAE Team Emirates.



"Het is nog niet duidelijk welke ronde dat zou kunnen zijn. Normaal de Giro of de Tour", speculeert Vermeersch.



Sportief manager Matxin liet ons alvast weten dat Vermeersch eerste reserve is voor de Tour.



Wat wel zeker op zijn programma staat, is een examen begin januari. "Dat betekent dat ik de komende periode wat moet studeren. Soms denk ik wel eens: "Waar ben ik mee bezig?" Maar dat diploma is voor mij heel belangrijk."

De student geschiedenis werkt elk semester 1 vak af. "Dat betekent dat ik in het beste geval over 10 jaar ben afgestudeerd. Maar dat zou ook betekenen dat ik nog 10 jaar profrenner zal zijn", ziet Vermeersch er het positieve van in.



In Gent-Wevelgem komen mijn 2 passies samen. Maar ik wil liever Parijs-Roubaix winnen. Florian Vermeersch