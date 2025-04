"Wat ons 2 jaar geleden overkwam, gebeurt nu niet meer": de titelkansen van Union door de ogen van hun fans

Is het dit jaar eindelijk raak? Union heeft zondag een unieke kans om Club Brugge op 4 punten achterstand te zetten. Een wedstrijd die beslissend kan zijn in de titelstrijd, al was datzelfde Club Brugge twee jaar geleden het zwarte beest van de Brusselaars. Hoe groot is het geloof bij de supporters dat het nu wel lukt? "Als je uit tegen Club Brugge en Racing Genk kan winnen, moet alles lukken", klinkt het bij een kransje bekende fans.

Club Brugge scoorde in de extra tijd nog twee keer, Antwerp werd door een pegel van Toby Alderweireld in het ultieme slot kampioen.

In 2023 konden de Brusselaars de eerste triomf in 90 jaar al ruiken, tot de Japanner Shion Homma in de 89e minuut die droom op het allerlaatste moment uiteen liet spatten.

Basano deelt die mening: "We kwamen twee jaar geleden enkel in die situatie omdat Antwerp punten liet liggen. Als je me 10 jaar geleden had gezegd dat Union zou meedoen voor de titel in eerste klasse, had ik je niet geloofd."

Nu kijkt hij op een andere manier naar dat systeem. "Dit jaar blijkt dat de play-offs ook een voordeel kunnen zijn. Ik ben gewoon blij dat onze club altijd meedoet vooraan. We zijn nog niet zo lang gepromoveerd uit 1B, dus dat is al heel goed."

Ketnetwrapper en Union-supporter Thomas De Smet was boos op het systeem van de play-offs: "Ik had het gevoel dat de play-offs ons genekt hadden."

Een klap waar Union even van moest bekomen, zegt Fabrizio Basano, medeoprichter van supportersclub Union-Bhoys. "We waren kampioen in de 89e minuut, het kon niet meer mislopen. Er was heel veel emotie na afloop."

"Het geloof wordt groter, zeker nu we 15 op 15 hebben gepakt", beschrijft De Smet het gevoel bij de supporters. "Als je uit tegen Racing Genk en Club Brugge kan winnen, dan zou in theorie alles moeten lukken. Dat is theorie natuurlijk, het geloof is groot, maar we zullen zien."

Basano is veel voorzichtiger: "Het is veel te vroeg om over de titel te spreken. De wedstrijden tegen Club Brugge en Racing Genk zijn 50/50. We moeten het match per match bekijken."

"Vertrouwen in Pocognoli was de beste keuze"

De titel van 2023 door de neus geboord zien, heeft pijn gedaan. Maar de manier waarop het toen is misgelopen, gebeurt niet meer opnieuw, weet Basano. "Als je aan 100 Union-supporters vraagt of we de titel weer uit handen geven in de laatste minuut, zeggen 99 van hen nee. De ploeg is nu veel matuurder, we kunnen dat mentaal aan."

"We hebben minder individuele kwaliteit, maar dit is een hecht team. Iedereen vecht voor elkaar. Er zit veel meer wil om te winnen in deze ploeg."