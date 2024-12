Anderlecht wipt bekerhouder Club YLA na strafschoppen, OHL, Genk en Standard mee naar de halve finales

In de beker van België zal Club YLA zichzelf niet opvolgen. De titelverdediger verloor bij Anderlecht na een dramatische penaltyreeks. OH Leuven, Genk en Standard scharen zich met RSCA bij de laatste vier.

Bekerhouder Club Brugge zat met een 0-1-bonus halfweg op rozen, maar Anderlecht veranderde het geweer van schouder na de pauze.



Met succes. Paars-wit - in de speciale Europese outfit - ging erop en erover, maar kon de 2-1 niet vasthouden. Net voor het einde van de reguliere speeltijd devieerde Abrahamsson een corner binnen.

In de verlengingen werd niet gescoord, penalty's moesten een winnaar aanduiden.

In mei had Club de finale nog naar zijn hand gezet met strafschoppen, vanmiddag was het een schim van zichzelf.

3 van de 4 gezette elfmeters gingen de mist in, Anderlecht bleef zelf foutloos en stoot door naar de halve finales.