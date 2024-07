Springruiters azen met "consistent team" op top 3: "Geen medaille halen zou een teleurstelling zijn"

ma 22 juli 2024 17:42

Kunnen de Belgische jumpingruiters net als in 2021 een medaille meegrissen op de Olympische Spelen? Op een persmoment maakte teammanager Peter Weinberg alvast bekend dat de top 3 opnieuw het doel is. Al trekt ons land wel met een andere bezetting naar de Spelen dan in Tokio. "Risico's wou ik vermijden, ik heb voor regelmaat gekozen", vertelde Weinberg over de selectie.

Drie jaar geleden keerden Jérôme Guéry, Pieter Devos en Gregory Wathelet met teambrons terug uit Tokio. Dit jaar liggen de ambities minstens even hoog, maar koos teammanager Peter Weinberg wel voor 2 andere namen. Guéry krijgt het gezelschap van Belgisch kampioen Gilles Thomas en Wilm Vermeir in Versailles. Een keuze voor "consistentie", volgens Weinberg. Op de wereldranglijst prijken Guéry, Thomas en Vermeir momenteel op de 31e, 33e en 61e plaats. Nicola Philippaerts (21e), Gregory Wathelet (27e) en Pieter Devos (30e) staan hoger genoteerd. "Maar risico's wou ik vermijden, ik heb op basis van regelmaat geselecteerd", vertelde Weinberg. "Jérôme Guéry en zijn Quel Homme de Hus zijn een garantie op nulrondes. Ze hebben al een grote verdienste voor de Belgische sport." "Hij is dan ook mijn nummer één en hoefde zich niet meer te bewijzen. Het was alleen afwachten of Quel Homme weer de oude zou kunnen worden na zijn blessure. Gelukkig is dat het geval." Ook voor de selectie van de 2 nieuwkomers had Weinberg een duidelijke verklaring. "Gilles Thomas en zijn Ermitage maken nooit fouten en Vermeir en zijn IQ van 't Steentje hebben zich bewezen in de Nations Cup."

We hebben een goed team en ik denk dat het podium een realistische ambitie is. Wilm Vermeir

De 3 ruiters zelf geloven ook volop in een medaille. "We willen minstens even goed doen als in Tokio", bevestigde Guéry. "Geen medaille halen zou een teleurstelling zijn." "We hebben 3 uitzonderlijke paarden en 3 ervaren ruiters. Individueel is er ook wel wat mogelijk." De minst ervarene van het trio is Belgisch kampioen Gilles Thomas, maar die heeft een eindeloos vertrouwen in zijn Ermitage. "Hij is een wonderpaard en heeft me nog nooit teleurgesteld. Zijn regelmaat is uitzonderlijk." Tot slot is er ook nog de 45-jarige Wilm Vermeir. "We hebben een goed team en ik denk dat het podium een realistische ambitie is", droomde hij al luidop. "Ik hoop twee mooie rondes te kunnen rijden voor mijn land."

Wilm Vermeir is klaar voor de Spelen.

Onzekere Bond Jamesbond