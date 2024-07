Niet Belgische top 3, wel Jérôme Guéry, Gilles Thomas en Wilm Vermeir naar jumping Olympische Spelen

Onze derde man is Wilm Vermeir . Dat is misschien een verrassing. Maar bondscoach Peter Weinberg hecht veel belang aan prestaties in de Nations Cup, de landenwedstrijden.

Onze tweede man is Gilles Thomas, de grote belofte van de Belgische jumpingsport. Hij is 26 jaar en won dit jaar al de Global Champions Tour van Shanghai. Ook zijn paard, de 10-jarige Ermitage Kalone, steekt in bloedvorm.

Met Quel Homme de Hus heeft hij een fantastisch paard. De hengst is al 18 jaar. Behoorlijk oud voor een zwaar olympisch programma, maar Quel Homme is hersteld van een blessure en komt dus fris aan de start.

Opvallend: de hoogste geplaatste Belgen op de wereldranglijst zijn niet in de olympische jumpingploeg opgenomen.

Nicola Philippaerts staat op plaats 16 van de wereld, hij won de Global Champions Tour van Mexico, maar zijn naam staat zelfs niet bij de reserves.

Zijn broer Olivier Philippaerts won gisteren zijn eerste Global Champions Tour in Stockholm, maar valt dus ook naast de ploeg.

Grégory Wathelet moet het stellen met een plaats als eerste reserve. Hij is op plaats 24 de tweede Belg op de wereldranglijst. Wathelet bezorgde ons land in 2019 de Europese titel en een bronzen medaille op de Spelen van Tokio, maar op een belangrijke jumping in het Amerikaanse Ocala weigerde zijn paard James Bond de Hay een sprong over een waterbak.

Ook Pieter Devos krijgt geen basisplaats. Hij is tweede reserve, terwijl zijn paard Casual in topvorm is. Drie jaar geleden was Devos ook al tweede reserve voor de Spelen in Tokio, toen steeg hij een plaats op de ranking door een blessure van het paard van eerste reserve Vanderhasselt en ging hij als eerste reserve mee naar Tokio.

Daar kende Niels Bruynsels problemen met zijn olympische paard, waardoor Devos plots toch in de basisploeg stond en ons land mee aan een medaille kon helpen.

Nu herhaalt dat scenario zich. Casual is wel pas 9 jaar. Mogelijk speelde dat een rol bij de aanduiding.

Op 29 juli beginnen onze jumpingruiters aan hun competitie op de domeinen van Versailles.