Ultieme tips nodig? Dit is de wielermanager van Rune Herregodts: "Ongelooflijk hoeveel die getraind heeft"

Ook in het peloton kun je wielermanagers vinden. Rune Herregodts, die afgelopen winter Intermarché-Wanty ruilde voor UEA Team Emirates, is zo'n wielrenner die meedoet aan Sporza Wielermanager. Speciaal voor ons gaf hij zijn ploeg, inclusief tips, prijs. "Mezelf kies ik niet, ik wil het niet jinxen."

De eerste opvallende vaststelling in de ploeg van Rune Herregodts: met Tadej Pogacar en Florian Vermeersch kiest hij slechts 2 ploegmaats van UAE Team Emirates.

"Ik heb nog getwijfeld voor Antonio Morgado en Wellens, maar Morgado rijdt niet alle koersen en als Pogacar er is, is die absolute kopman. Tim Wellens staat er altijd, maar hij is iemand die zich snel opoffert zoals in de Ronde vorig jaar."

Ook Herregodts ontbreekt in zijn ploeg. "Het is een beetje raar om jezelf te kiezen, ik wil het niet jinxen", lacht de Belgische hardrijder.

Daarnaast heeft Herregodts een vertrouwd recept gebruikt: "Ik heb eerste alle toppers zoals Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Philipsen in mijn ploeg gezet. Die stonden er meteen op."