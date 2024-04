Nicola Philippaerts wint in Mexico eerste Grand Prix jumping sinds 2018: "Het was al even geleden"

Nicola Philippaerts heeft zondag met Luna van't Ruytershof de Grand Prix jumping in Mexico, de 3e etappe van de Global Champions Tour, gewonnen. De Belgische ruiter bleef foutloos en pakte zo zijn eerste zege op dat niveau sinds 2018. "Ik kan mijn paard niet genoeg bedanken", deelt de Belgische ruiter.

Nicola Philippaerts hield de Braziliaan Luiz Felipe de Azevedo - met paard Sierra du Piedroux - af, die ook foutloos bleef. De Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar kreeg met Rokfeller 4 strafpunten en werd 3e.

"Het is al even geleden", reageert Philippaerts opgelucht na zijn eerste zege op een Grand Prix sinds 2018. "We waren er al paar keer dichtbij."

"Ik kan mijn paard niet genoeg bedanken. Ze is een kleine merrie, maar heeft het hart van een leeuw. Het was een moeilijk parcours, maar ik hou van de wedstrijd hier in Mexico."