LIVE: Daar is Tzolis weer! Club Brugge komt goed weg na penaltyfase en prikt zelf terug

Ruikt Club Brugge bloed?

Sporting zit na het vertrek van succescoach Ruben Amorim, ongeveer een maand geleden naar Manchester United, in een vormdip en wil in Brugge weer aanknopen met succes. "We willen hier winnen en vertrouwen opdoen", toonde zijn opvolger João Pereira zich maandag op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd strijdvaardig.



"Elke wedstrijd is een kans om de mindere periode waarin we zitten om te keren", zei de 40-jarige Pereira, die overkwam van de B-ploeg van Sporting. "Ik ga er helemaal voor. Als ik de druk niet zou aankunnen, zou ik hier vandaag niet zijn. Ik mag niet twijfelen en dat doe ik ook niet. Ik weet zeker dat de toekomst beter zal zijn."



Na een 1-5 pandoering twee weken geleden in de Champions League tegen Arsenal draait het nu ook in de eigen competitie vierkant voor Sporting. Eerst verloren Debast en co. met 0-1 van Santa Clara, donderdag volgde een 2-1 verlies bij Moreirense. Daarvoor had Sporting alle elf zijn competitiewedstrijden in Portugal gewonnen. De club uit Lissabon staat met tien punten tiende in het klassement van het kampioenenbal, Club is 22e met zeven eenheden.



Pereira is alvast op zijn hoede voor Club, dat de goede vorm beet heeft. "We nemen het morgen op tegen een ploeg die al tien wedstrijden niet meer verloren heeft. Sporting heeft in België doorheen de geschiedenis ook geen enkel positief resultaat behaald in Europese competities. Maar we gaan vechten voor de winst."