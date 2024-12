Kim Meylemans verrast zichzelf met eerste Wereldbekerzege: "Want ik was weer ziek"

Na de Europese titel begin dit jaar heeft Kim Meylemans (28) nu ook voor het eerst een Wereldbekerwedstrijd skeleton kunnen winnen. Een kleine verrassing, want de olympische atlete voelde zich niet 100 procent.

"We werden wakker met ijsregen en daarna begon het flink te sneeuwen", doet de Europese kampioene haar verhaal. "Een goede keuze dus van de wedstrijdleiding om voor een faire wedstrijd te kiezen met één run."

Kim Meylemans triomfeerde vandaag op de baan van Altenberg, in het oosten van Duitsland. In moeilijke omstandigheden: het weer speelde een grote rol.

Het doet extra deugd om te winnen in de thuisbasis van de Duitsers.

Meylemans won in het hol van de leeuw. "De Duitsers hebben hier een enorm voordeel. Altenberg is hun thuisbasis, heel moeilijk dus om hier te winnen van hen. Dat doet extra deugd", zegt onze landgenote die opgroeide en de sport leerde kennen in Duitsland.



Niet alleen sportief, ook lichamelijk heeft Meylemans zichzelf verrast. "In het begin van het seizoen ben ik erg ziek geweest en sinds twee dagen heb ik weer prijs, maar het wekt soms verborgen krachten op", lacht ze. "Ik vond nog een extra versnelling."