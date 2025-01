Tim Merlier geeft "rare" tip voor Sporza Wielermanager en deelt prikje uit aan Lampaert: "Sorry, Yves"

di 21 januari 2025 09:50

Het wielerseizoen is op gang getrapt en dat betekent ook aftellen naar de Sporza Wielermanager. Europees kampioen Tim Merlier (Soudal-Quick Step) is traditioneel een vaste klant in veel teams, maar speelt ook zelf altijd mee. "Ik eindig altijd achteraan."

"Maak me maar duur in de Sporza Wielermanager: 12 miljoen euro. Maar zeg dat dan ook aan Jurgen Foré (CEO van Soudal-Quick Step). Al vrees ik dat een loon van 12 miljoen euro iets te veel zal zijn."



Tim Merlier grapt en grolt wanneer we hem vragen welke waarde we hem moeten toekennen voor de voorjaarsklassiekers.



"Ik vind wel dat ik een interessant programma rijd met Kuurne-Brussel-Kuurne, de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, waarschijnlijk de Ronde van Vlaanderen in een dienende rol, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix."



"Ik ga dit seizoen ook proberen te scoren in de kasseiklassiekers", klinkt het veelbelovend. "Omdat daar de meeste punten te rapen zijn voor de Wielermanager. Maar ik moet natuurlijk ook de orders van de ploeg volgen."

Het is altijd wat raar om jezelf als tip te geven. Tim Merlier

Exact een jaar geleden verklapten Merlier en Lampaert dat Gianni Moscon hun witte merel was voor de Sporza Wielermanager. Geen schot in de roos.



Met welke tip komt Merlier nu aandraven?



"Het is altijd wat raar om jezelf als tip te geven. Maar ik klik mezelf wel altijd in mijn Wielermanager-team en dat zal ik nu opnieuw doen. Ook al heeft Yves vorig jaar gezegd dat dat ongeluk brengt."



"Door mezelf te selecteren heb ik de laatste jaren telkens mijn voorjaar gered in de Wielermanager."

Zondebok Lampaert