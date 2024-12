Een warme thuiskomst: bijna 2.000 supporters verwelkomen wereldkampioen Neuville in Sankt Vith

Nu Thierry Neuville wereldkampioen rally is geworden, geniet hij algemene bekendheid in België. Maar zijn geboortestad Sankt Vith is Neuville nog niet vergeten.



Woensdagavond werd Neuville met zijn copiloot Martijn Wydaeghe in de bloemetjes gezet in het lokale conferentiecentrum Triangel. Bijna 2.000 supporters waren afgezakt naar het feest dat georganiseerd werd door de Duitstalige Gemeenschapskring, de stad Sankt Vith en de officiële supportersclub van Neuville.



De 36-jarige rallypiloot is geboren in Sankt Vith en groeide op in de streek, maar woont intussen al jaren in Monaco.



Neuville werd een tiental dagen geleden wereldkampioen rally nadat zijn enige overgebleven titelconcurrent Ott Tänak in de slotmanche in Japan in de eerste rit van de dag van de baan was gegaan.



Hij werd zo de eerste Belgische wereldkampioen rally ooit. Hij werd hiervoor wel al vijf keer vicewereldkampioen: in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. De voorbije drie jaar werd hij telkens derde. Dit seizoen wonnen Neuville en copiloot Martijn Wydaeghe twee rally's, in Monaco en Griekenland, en haalden ze nog vier keer het podium.